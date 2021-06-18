شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم على معلول مع الأهلى قبل تمديد تعاقده.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سطر التونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى قصة نجاح داخل أسوار ملعب التتش، بعدما صنع حالة عشق مع جماهير المارد الأحمر تخطت الحدود، على مدار 5 سنوات قضاها معلول بين جدران القلعة الحمراء، واستطاع "نسر قرطاج" خطف قلوب جماهير الأهلى مباراة بعد أخرى، بسبب الروح العالية وانسجامه مع المنظومة وعدم افتعال المشاكل بجانب أهدافه الحاسمة والقاتلة فضلا عن تمسكه بارتداء الفانلة الحمراء تقديراً لجماهير النادى ورفضه عروض مغرية بالجملة للرحيل عن الأهلى.

وعالج الأهلى ضعف الجبهة اليسرى والانتقادات بضم على معلول، قادما من الصفاقسى التونسى، لتصبح الجبهة اليسرى من وقتها كلمة السر فى أهداف الأحمر، ووضح أن معلول صفقة سوبر بعد صناعة ذلك الفارق الكبير فى الجبهة اليسرى وتحريك اللعب منها وصناعة الأهداف وتهديد المُنافس، وهو ما جعله يشارك باستمرار طالما كان سليما بعدما أثبت نفسه بقوة وتأقلم سريعًا بخبرة ومهارة، وهو ما دفع إدارة النادى الأهلى للتفكير فى تمديد تعاقد معلول الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل ورفع راتبه السنوى تقديرا للدور الذى يقوم به اللاعب التونسى.