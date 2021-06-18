شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يتصدر المُشاركين فى ودية الأمل بالزمالك بناءً على طلبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، على رأس المشاركين مع الفريق فى المباراة الودية التي ستقام بمقر النادى مع فريق الأمل بقلعة ميت عقبة، التي ينظمها الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون لمتابعة مواهب قطاع الناشئين وتجهيز عدد من البدلاء والمستبعدين للمباريات الرسمية وفضل الجهاز الفنى أن يكون المشاركة فى اللقاء الودى اختيارى.

وطلب شيكابالا ومحمود علاء ومحمد أشرف روقا، ثلاثى الفريق الأول بالزمالك، المشاركة فى اللقاء الودى وهو ما وافق عليه الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون حيث يعد الثلاثى هم الثلاثى الأبرز المشارك من الفريق الأول فى اللقاء الودى على أن تخوض باقى المجموعة التى لن تشارك فى اللقاء تدريبات عقب المباراة تحت إشراف الجهاز الفنى.

كما تأتى مشاركة محمود علاء مدافع الزمالك، ليكون جاهزا للعودة إلى التشكيل الأساسى وقيادة خط الدفاع فى المواجهة المقبلة أمام مصر المقاصة فى المباراة التى ستجمع بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر، وذلك بعدما اكتفى كارتيرون بتواجد محمود علاء على مقاعد البدلاء أمام أسوان، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت على ستاد القاهرة، وانتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف دون رد.

وجاء قرار كارتيرون بتواجد محمود علاء على مقاعد البدلاء أمام أسوان للرؤية الفنية لعودة اللاعب من إصابة لذا فضل البدء بمحمود الونش وإلى جواره محمد عبد الغنى والذى سيحتفل بزفافه، غدًا السبت، مع إلغاءه لحفل الحناء، الذى كان مُقررًا له مساء اليوم الجمعة، فى مسقط رأسه بمنطقة الأميرية، وذلك بعدما انتهى اللاعب من المشاركة أساسيًا مع الأبيض فى مباراته مع أسوان.

وبذلك سيعود محمود علاء لقيادة الدفاع الأبيض أمام المقاصة إلى جانب الونش فى كأس مصر، بعدما واصل الفريق تصدره جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالهم الفوز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وهُزم في مباراتين، فيما سجل لاعبيه 47 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، فيما يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية لتحقيق اللقب المحلى للمرة الثالثة عشر فى تاريخه.