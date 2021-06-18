شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يحصل على "هدية" من لاعب سلة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، على هدية من مصطفى كيجو لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادى المتوج ببطولة إفريقيا التى أقيمت برعاية "NBA"، فى روندا، وجاءت الهدية عبارة عن قميص كيجو الذي ارتداه في البطولة التي توج الزمالك بلقبها عقب الفوز في النهائى على الاتحاد المنستيري، ليحرص كيجو على إهداء قميصه فى البطولة إلى قائد الفريق الأول لكرة القدم بقلعة ميت عقبة.

وتواجد شيكابالا فى مقر نادى الزمالك، وذلك بقميص لوس أنجلوس ليكرز الأمريكى لكرة السلة وحرص على التقاط صورة تذكارية بقميص كيجو الذى أهداه له، وشارك شيكابالا فى لقاء أسوان مع الزمالك بالأمس كبديل وتألق حيث كان أحد المساهمين فى تسجيل الزمالك لهدفين بمرمى أسوان فى المباراة التى انتهت بفوز الفريق الأبيض، بثلاثية نظيفة،

وجاء فوز الزمالك على أسوان ليواصل الفريق الأبيض تصدره جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالهم الفوز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وهُزم في مباراتين، فيما سجل لاعبيه 47 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا.

ويستعد الزمالك، حاليًا، لخوض مباراته المقبلة أمام مصر المقاصة فى المباراة التى ستجمع بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر، على أن يخوض البدلاء والمستبعدين الذين لم يشاركوا مع الزمالك بالأمس فى لقاء ودي اليوم مع فريق الأمل بالنادى لتجهيزهم لمواجهة المقاصة على أن يخوض اللاعبين الذين شاركوا فى لقاء أسوان بشكل أساسى، تدريبات استشفائية.

وأثبت محمود عبد الرزاق شيكابالا أنه فرس الرهان الرابح دائماً في القلعة البيضاء، رغم تقدمه في العمر، إلا أنه يبدو دائماً كلاعب شاب يقاتل من أجل تثبيت أقدامه على الملعب وتقديم أوراق اعتماده إلى الجماهير ليكسب احترام الجميع ويخطف مكانة مميزة في قلوب الزملكاوية، حيث خطف الأضواء في مباراة الأمس والتي شهدت فوزاً عريضاً للفريق الأبيض على أسوان بثلاثية نظيفة، كان شيكابالا على موعد جديد مع التوهج الكروي، لينجح في المساهمة بالهدف الثاني الذي سجله زيزو بعدما تلاعب شيكابالا بدفاع أسوان قبل أن تصل الكرة إلى زيزو ليسددها فى شباك الفريق الأسواني قبل أن يعود شيكابالا ويمرر كرة رائعة إلى أشرف بن شرقي الذي حولها إلى سيف الجزير ليسجل منها هدف الزمالك الثالث وشارك شيكابالا في 25 مباراة في الموسم الجاري مع الزمالك، سجل خلالهم، هدفين وصنع 5 أهداف.