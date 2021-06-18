شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن مباراة وادى دجلة والجونة بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الجمعة منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يستضيف وادى دجلة نظيره الجونة على ستاد الاهلى والسلام فى السابعة مساء فى مواجهة صعبة للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

2_يحتل الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

3_يدخل غزلان دجلة مباراة الليلة بعد التعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الجونة سلبياً مع الزمالك في نفس الجولة.

4_واختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة وادى دجلة والجونة مكون من :"أحمد حمدي "حكم ساحة"- سمير جمال "مساعد"- أحمد ساهر "مساعد"- محمد رمضان"حكم رابع " - مصطفى مدحت"حكم فيديو" - سعيد حمزة "مساعد حكم فيديو".

5_تاريخيا، تعود مواجهات الفريقين إلى موسم "2010/2011"، عندما صعد وادى دجلة لمسابقة الدوري، واستمرت المواجهات حتى هبوط الجونة نهاية موسم "2014/2015" قبل عودة الجونة مجددا للدوري ، أول مواجهة رسمية كانت في الأسبوع الثامن بالجونة "الأول من أكتوبر 2010"، وانتهت بفوز الضيوف بهدفين دون رد سجلهما مصطفى طلعت، وعاشور التقى في اخر 10 دقائق.

6_ مواجهة اليوم، تحمل الرقم 13 في مواجهات الفريقين في مسابقة الدوري، تفوق مطلق لوادي دجلة، الذى نجح في الفوز بـ6 مواجهات منها 4 انتصارات بملعب الجونة، مقابل خمسة انتصارات فقط للجونة، وتعادل وحيد، سجل وادي دجلة 15 هدفا، مقابل 14 هدف للجونة.

7_ يتقاسم الثنائي عاشور التقي، والنيجيري ستانلي لقب هداف المواجهات المباشرة ووادي دجلة برصيد 3 أهداف، في حين يتقاسم الثنائي محمود الشبراوي، ومحمود سيد لقب هداف الجونة برصيد هدفين.

8_ انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بفوز الجونة بهدفين دون رد سجلهما احمد اباظة ونور السيد فى اللقاء الذى أقيم فى 24 يناير 2021 بالجولة التاسعة على ستاد خالد بشارة بالغردقة.