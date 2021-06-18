شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حيلة الزمالك لصرف مكافأة 6 مباريات متأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مع لاعبي الفريق الكروي، علي طريقة جديدة لصرف مكافآت المباريات المتأخرة، حيث لم يحصل اللاعبين علي مكافأة الفوز بـ 6 مباريات حتي الآن بسبب السيولة المادية.

وعقدت مسئولو الزمالك جلسة مع اللاعبين خلال الساعات القليلة الماضية، تم التأكيد خلالها علي تطبيق نظام جديد لصرف المكافآت المتأخرة، حيث سيحصل اللاعبين في المباريات المقبلة علي مكافأة الفوز مضاعفة لتكون مكافأة الفوز بالمباراة الجديدة بخلاف مكافأة إحدي المباريات القديمة حتي يحصل كافة اللاعبين علي المكافآت المتأخرة بعد تحقيق 6 انتصارات في المباريات المقبلة.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك أن قيمة مكافأة الفوز بالمباراة تبلغ 7 آلاف جنيه، وبالتالي حال تحقيق الزمالك الفوز في أي مباراة قادمة سيحصل كل لاعب علي 14 ألف جنيه وليس 7 آلاف جنيه فقط وذلك لمدة 6 مباريات قادمة.

وكشف طارق جبريل، المدير المالي للزمالك، أن فتح باب التبرعات للنادي ليست مفاجأة أو بدعة فهي موجودة في أندية كبيرة، قائلا: "نفكر فيها منذ أول يوم جئنا به ولكننا أجلناها حتى لا يُقال إننا جئنا لجمع تبرعات لا التطوير عبر الأفكار".

وتابع جبريل في تصريحات تليفزيونية: " حصلنا على موافقة الجهة الإدارية من يومين وقمنا بفتح حساب بنكي باسم نادي الزمالك لجمع التبرعات من الجماهير أمس وبعد تفعيله بـ 10 دقائق بدأت التبرعات تدخل الحساب".

وواصل المدير المالي لنادي الزمالك: "احنا في انتظار عودة فرجاني ساسي وكان معاده يوم 16 واحنا عندنا صبر وتحمل لا محدود ولو مجاش هنروح الفيفا".

وأكد جبريل أن تلك الفكرة ليست جديدة على الرياضة المصرية وحدثت أكثر من مرة، مؤكدا أن الزمالك حاول تطبيقها خلال فترات السابقة ولكن الإدارة المتواجدة وقتها لم توفق فى استكمال الفكرة. وشدد المدير المالي على أمل اللجنة التى تدير النادى حاليا فى نجاح الفكرة وتوفير موارد مالية جديدة لنادى الزمالك.