شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن نتيجة أشعة بيكهام: إجهاد فى العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن نتيجة «أشعة السونار» التي أجراها أحمد رمضان بيكهام لاعب وسط الفريق أمس؛ بسبب شكواه من آلام العضلة الضامة.

وأوضح مدير الكرة أن الأشعة أثبتت أن بيكهام يعاني إجهاد خفيف في العضلة الضامة، ومن ثم سيخضع لفحص طبي في الملعب قبل مران اليوم يتحدد في ضوئه قدرته على المشاركة في التدريبات ولحاقه بمباراة الترجي غدا.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم؛ استعدادا لمواجهة بطل تونس في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي فريق الترجي التونسي في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء غد السبت، على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية، ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية، قبل مباراة العودة المقرر إقامتها يوم26 يونيو الجاري بالقاهرة.