شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب مصري وحيد في تعاقدات الأهلي الصيفية وقرار بعودة مدافع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم الخليج 365 أن هناك لاعب مصري وحيد على لائحة تعاقدات النادي الأهلي الصيفية في ظل عدم وجود اقتناع بمستوى اي لاعب سوى كريم فؤاد مدافع النجوم المعار لإنبي حتى نهاية الموسم الجاري، ورغم عرض أكثر من لاعب محلي على لجنة التخطيط والجهاز الفني، إلا أن الإدارة ترى أنه ليس هناك حاجة لأياً منهم في ظل امتلاك الأهلي لعدد كبير من النجوم في جميع مراكز الملعب والذى يتفوقون على نظرائهم في باقي الأندية.

وأقترب الأهلي بشدة من ضم كريم فؤاد بعد اعلان اللاعب رغبته في ارتداء القميص الأحمر، في الوقت الذي سيتم عقد جلسة بين إدارتي الناديين لتقريب وجهات النظر فيما يخص مقابل الصفقة حيث عرض الأهلي 10 ملايين جنيه فيما تصر إدارة النجوم على تقاضى 15 مليون جنيه على الأقل.

في الوقت الذي تقرر عودة أكثر من لاعب معار منهم أحمد عبد القادر صانع الألعاب المعار لسموحة وعمار حمدي المعار للاتحاد السكندري، في الوقت الذي قرر موسيماني ومعاونيه اعادة محمد عبد المنعم مدافع الفريق المعار لسموحة أيضاً بعد تألق اللاعب اللافت بقميص الفريق السكندري هذا الموسم.