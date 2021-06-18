كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لودية الأمل



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيلة الفريق التي ستخوض المباراة الودية أمام فريق الأمل والتي ستقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وكان الزمالك قد تمكن من الفوز على أسوان يوم الخميس بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات دوري WE.

ويخوض الزمالك المباراة الودية في إطار التحضير لمباراة المقاصة والمقرر لها يوم الثلاثاء ضمن مباريات ربع نهائي كأس مصر.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد قنديل

خط الدفاع: حاتم سكر - محمود علاء - حسام عبد المجيد - رضا محمد

خط الوسط الدفاعي: محمد أشرف روقا - حمدي علاء

خط الوسط الهجومي: محمود عبدالرازق "شيكابالا" - سيف جعفر - حسام أشرف

خط الهجوم: أسامة فيصل.

وجاء تشكيل فريق الأمل كالآتي:

حراسة المرمى: سيد عطية

خط الدفاع: أحمد زكي – محمد عوض – أحمد رضا- حسام حسن

خط الوسط: يحيى مفتاح – إيهاب يوسف

خط الوسط الهجومي: سيف محسن – سيد عبدالله – مصطفى مدحت شعلة

خط الهجوم: أحمد محمد .