رسميا.. الأهلي ينفي إصابة أكرم توفيق قبل موقعة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الأهلي جاهزية أكرم توفيق لاعب الفريق لمواجهة مضيفه الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا غدا السبت، نافيا شكواه من أي إصابة.

ووفقا للموقع الرسمي للأهلي، نفى الجهاز الطبي ما تردد بشأن إصابة أكرم توفيق أو شكواه من أي إصابات، مؤكدا أن اللاعب يشارك بشكل كامل في تدريبات الفريق.

وأكد الجهاز الطبي أن أكرم شارك في مران الأهلي أمس الخميس، ومن قبله مران الأربعاء كاملا، بعد تعافيه من إصابة بكدمة في "قصبة القدم" قبل الوصول إلى تونس.

وأوضح أن اللاعب يؤدي التدريبات بشكل كامل ومنتظم دون أي تقليل في الحمل البدني على اللاعب، نظرا لجاهزيته الطبية.

وكان توفيق تعرض لكدمة في قصبة القدم بمران الأهلي الأخير في القاهرة يوم الثلاثاء الماضي للمرة الثانية، بعد شكواه من نفس الإصابة بمعسكر المنتخب الأوليمبي.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة بطل تونس في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية في تمام الساعة السادسة مساء غد السبت.

يذكر أن الأهلي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تسهيل مهمته في مباراة العودة المقرر إقامتها بالقاهرة يوم 26 من الشهر الجاري.