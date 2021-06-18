رسميا.. الأهلي ينفي إصابة أكرم توفيق قبل موقعة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن الأهلي جاهزية أكرم توفيق لاعب الفريق لمواجهة مضيفه الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا غدا السبت، نافيا شكواه من أي إصابة.
ووفقا للموقع الرسمي للأهلي، نفى الجهاز الطبي ما تردد بشأن إصابة أكرم توفيق أو شكواه من أي إصابات، مؤكدا أن اللاعب يشارك بشكل كامل في تدريبات الفريق.
وأكد الجهاز الطبي أن أكرم شارك في مران الأهلي أمس الخميس، ومن قبله مران الأربعاء كاملا، بعد تعافيه من إصابة بكدمة في "قصبة القدم" قبل الوصول إلى تونس.
وأوضح أن اللاعب يؤدي التدريبات بشكل كامل ومنتظم دون أي تقليل في الحمل البدني على اللاعب، نظرا لجاهزيته الطبية.
وكان توفيق تعرض لكدمة في قصبة القدم بمران الأهلي الأخير في القاهرة يوم الثلاثاء الماضي للمرة الثانية، بعد شكواه من نفس الإصابة بمعسكر المنتخب الأوليمبي.
ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة بطل تونس في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية في تمام الساعة السادسة مساء غد السبت.
يذكر أن الأهلي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تسهيل مهمته في مباراة العودة المقرر إقامتها بالقاهرة يوم 26 من الشهر الجاري.