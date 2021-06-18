عبد الحفيظ يطلب التأكد من عمل var في مباراة الترجي والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في الاجتماع الفني الخاص بمباراة الترجي التأكد من ضرورة عمل تقنية الـVAR قبل المباراة المرتقبة يوم السبت.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي التونسي يوم السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام على الملعب الأولمبي برادس (حمادي العقربي) في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

وبحسب بيان من النادي الأهلي فإن مدير الكرة عبد الحفيظ شدد خلال حضوره الاجتماع الفني على ضرورة التأكد من عمل تقنية الفيديو وبجودة عالية خلال المباراة وذلك من أجل الحفاظ على حقوق الفريقين.

وعقد الاجتماع الفني اليوم الجميع في فندق الترجي التونسي وبحضور مراقب المباراة والحكم ومنسق المباراة ومسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وشهد الاجتماع الفني للمباراة الاتفاق على كافة الأمور التنسيقية والتنظيمية، ومن بينها زي الفريقين في مواجهة الغد، وموعد وصولهما إلى ملعب المباراة، حيث تم الاتفاق عن ارتداء الأهلي للزي الأزرق بالكامل، فيما يرتدي الترجي زيه التقليدي.