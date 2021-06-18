الأهلي يكشف حجم إصابة بيكهام قبل موقعة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالاهلي، نتيجة "آشعة السونار" التي أجراها أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق أمس الخميس بسبب شكواه من آلام العضلة الضامة.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي، إن الأشعة أثبتت أن بيكهام يعاني من إجهاد خفيف في العضلة الضامة.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن اللاعب سيخضع لفحص طبي في الملعب قبل المران الأخير اليوم الجمعة لتحديد قدرته على المشاركة في التدريبات ولحاقه بمباراة الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة بطل تونس في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية في تمام الساعة السادسة مساء غد السبت.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تسهيل مهمته في مباراة العودة المقرر إقامتها بالقاهرة يوم 26 من الشهر الجاري.