الأهلي يكشف حجم إصابة بيكهام قبل موقعة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالاهلي، نتيجة "آشعة السونار" التي أجراها أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق أمس الخميس بسبب شكواه من آلام العضلة الضامة.
وقال عبدالحفيظ، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي، إن الأشعة أثبتت أن بيكهام يعاني من إجهاد خفيف في العضلة الضامة.
وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن اللاعب سيخضع لفحص طبي في الملعب قبل المران الأخير اليوم الجمعة لتحديد قدرته على المشاركة في التدريبات ولحاقه بمباراة الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة بطل تونس في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية في تمام الساعة السادسة مساء غد السبت.
ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تسهيل مهمته في مباراة العودة المقرر إقامتها بالقاهرة يوم 26 من الشهر الجاري.