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منافس الأهلي.. الترجي يعلن إصابة مدافعه بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي الترجي التونسي إصابة مدافعه حسين الربيع قبل مواجهة الأهلي غدا السبت في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الترجي في بيان رسمي اليوم الجمعة إن لاعبي الفريق خضعوا أمس الخميس لتحاليل فيروس ، وقد صدرت كل النتائج سلبية باستثناء حسين الربيع الذي غادر المعسكر على الفور.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا غدا السبت في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تسهيل مهمته في مباراة العودة المقرر إقامتها بالقاهرة يوم 26من الشهر الجاري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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