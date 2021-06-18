ناجلسمان يستعين بمساعديه السابقين في بايرن ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الجمعة أن الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني جوليان ناجلسمان سيضم زافير زيمبرود ودينو توبمولر، المدربين المساعدين السابقين لفريق لايبزج.

وعمل زيمبرود /54 عاما/ وتوبمولر /40 عاما/ مدربين مساعدين لناجلسمان بفريق لايبزج في الموسم الماضي، وسيلحقان به الآن في الجهاز الفني لبايرن ميونخ بطل ألمانيا.

وقال حسن صالح حميديتش مدير الكرة بنادي بايرن ميونخ :"نحن سعداء للغاية بالتعاقد مع زافير زيمبرود ودينو توبمولر."

وأضاف :"هما يتمتعان بكفاءة عالية، وعملا بنجاح بالفعل في لايبزج مع مدربنا الجديد جوليان ناجلسمان."

وقضى ناجلسمان عامين في تدريب لايبزج لكنه انتقل هذا الصيف لتدريب بايرن ميونخ، حيث سيحل مكان هانزي فليك الذي طالب بإعفاءه من استكمال فترة عقده مع النادي البافاري.

وسيحل فليك مكان يواخيم لوف في تدريب المنتخب الألماني مع نهاية كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) المقامة حاليا.