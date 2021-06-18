يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 يونيو 2021 والقنوات الناقلة، والذي سيشهد ثامن أيام بطولة يورو 2020، مع استئناف منافسات الجولة الثانية من كوبا أمريكا 2020.

والبداية مع بطولة يورو 2020، حيث يلتقي منتخب السويد مع سلوفاكيا، على ملعب غازبروم أرينا بمدينة سانت بيتيرسبرغ في روسيا، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة.

أما المباراة الثانية من المجموعة ذاتها، بين اسبانيا وبولندا، سوف تقام غدًا السبت، على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

نعود من جديد إلى مباريات اليوم في بطولة يورو 2020، حيث تقام مواجهتين ضمن المجموعة الرابعة، ففي الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، سيلعب منتخب كرواتيا أمام التشيك على ملعب هامبدون بارك بمدينة غلاسكو في اسكتلندا.

بينما يصطدم منتخب انجلترا بجاره اسكتلندا في سهرة مباريات اليوم الجمعة 18 يونيو، على ملعب ويمبلي بمدينة لندن، وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

نطير إلى القارة اللاتينية، حيث بطولة كوبا أمريكا 2020 المقامة في البرازيل، ستلعب اليوم الجمعة 18 يونيو، مباراة ضمن الجولة الثانية، إذ يواجه تشيلي المنتخب البوليفي في تمام الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش، في حين يواجه الارجنتين اوروغواي فجر يوم السبت.

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

بطولة أمم أوروبا – يورو 2020

السويد – سلوفاكيا | الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش | قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2 | المعلق: سوار الذهب

كرواتيا – التشيك | الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش | قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2 | المعلق: محمد بركات

انجلترا – اسكتلندا | الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش | قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2 | المعلق: علي محمد علي

بطولة كوبا أمريكا 2020

تشيلي – بوليفيا | الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش | قناة بي إن سبورتس ماكس 5 | المعلق: أحمد عبده

الارجنتين – اوروغواي | الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت جرينتش | قناة بي إن سبورتس ماكس 5 | المعلق: عصام الشوالي

الدوري المصري – الجولة 26

وادي دجلة – الجونة | الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش | قناة أون تايم سبورتس 1 | المعلق: بلال علام

الدوري الجزائري – الجولة 26

جمعية عين مليلة – النادي الرياضي القسنطيني | الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش

جمعية أولمبي الشلف – نصر حسين داي | الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش