مشاهدة مباراة السويد وسلوفاكيا في بث مباشر ببطولة يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة السويد وسلوفاكيا فى بطولة يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الجمعة 18-6-2021، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الخامسة التي تضم اسبانيا وبولندا.

يدخل منتخب السويد وسلوفاكيا مباراة اليوم على ملعب غازبروم أرينا بمدينة سانت بيتيرسبرغ في روسيا، بحالة معنوية عالية، حيث نجح الأول في تجاوز المهمة الأصعب بالتعادل مع اسبانيا، بينما فاز الثاني على بولندا.

وسيسعى منتخب السويد إلى تحقيق الانتصار، الذي من المحتمل أن يقوده إلى دور ثمن النهائي كأحد أفضل الفرق التي احتلت المركز الثالث على الأقل، حتى في حالة خسارته في الجولة الأخيرة أمام بولندا.

ولم يعرف منتخب السويد طعم الخسارة في آخر 6 مباريات، وإذا تمكن من تجنب الخسارة اليوم سيمدد سلسلة اللاهزيمة إلى 7 مباريات متتالية، هي الأطول للمدرب أندرسون في السنوات الخمس التي قضاها في قيادة الأصفر والأزرق.

في المقابل، حقق منتخب سلوفاكيا المفاجئة في الجولة الأولى بالانتصار علىى بولندا، وسيسعى إلى تحقيق انتصاره التاريخي الأول على السويد اليوم من أجل تجاوز دور المجموعات للمرة الثانية في تاريخه.

ولم يعرف منتخب سلوفاكيا طعم الانتصار أمام السويد، فعلى مدار تاريخ المواجهات المباشرة التي جمعتهما (5)، حقق فيها الأزرق والأصفر الفوز في مباراتين، وسيطر التعادل على 3 مواجهات.

تنطلق صافرة بداية مباراة السويد وسلوفاكيا من الحكم الألماني “دانيال سيبرت” في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة السويد وسلوفاكيا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي السوداني “سوار الذهب”، كما ينقل على أكثر من 50 محطة تلفزيونية من جميع أنحاء العالم.

السويد – سلوفاكيا

ملعب غازبروم أرينا (سانت بيتيرسبرغ – روسيا)

يورو 2020 (الجولة الثانية – المجموعة E)

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أهلاً بكم في هذا البث المباشر لأهم مباريات اليوم الجمعة 18 يونيو 2021، بين السويد وسلوفاكيا ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في بطولة يورو 2020.

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تشكيلة منتخب السويد الأساسية اليوم:

روبين اوليسن- ميكيل لوستيغ – ماركوس دانيالسون – فيكتور ليندلوف – لوديج اوجوستينسون – سيباستيان لارسون – ألبين ايكدال – كريستوفر اولسون – إيميل فورسبيرغ – ماركوس بيرغ – ألكسندر ايساك.

تشكيلة منتخب سلوفاكيا الأساسية اليوم:

مارتين دوبرافكا – بيتر بيكاريك – لوبومير ساتكا – ميلان سكرينيار – توماس هوبكان – جورج كوتشكا – باتريك هرسوفيسكي – مارتين كوسيلنيك – ماريك هامسيك – روبرت ماك – آندري دودا.