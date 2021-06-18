الامارات | خورفكان يجدد عقد ديدا لموسمين

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يجدد عقد ديدا لموسمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم على حسابه الرسمي في " تويتر" عن تجديد التعاقد بحارس مرمى الفريق الأول احمد محمود "ديدا" بعقد يمتد للموسمين المقبلين لتمثيله في منافسات دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وكان "ديدا" قد انتقل إلى صفوف خورفكان في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وتمكن من لعب دور حاسم ومؤثر في نجاح خورفكان بالبقاء في دوري الأضواء، وتحقيقه للمركز العاشر.

ويعد خورفكان النادي السابع في مسيرة ديدا حيث سبق له تمثيل عدد من الاندية الاماراتية والتميز معها وهي: بني ياس والوصل والشارقة و الشباب وشباب الاهلي وحتا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news