شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ يُعلن سلبية مسحة الأهلي استعدادًا لمباراة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلي، سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي وجميع أعضاء بعثة الفريق في تونس؛ استعدادا لمواجهة فريق الترجي غدا السبت في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني للفريق وأعضاء البعثة مسحة طبية أمس الخميس؛ استعدادا لمواجهة الترجي وجاءت نتيجتها سلبية.

ومن المقرر أن يختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب حمادي العقربي في رادس؛ استعدادا لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مواجهة مهمة أمام فريق الترجي التونسي في السادسة مساء غدٍ السبت، ويسعى خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية، تسهل مهمته في مباراة إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 26 يونيو الجاري بالقاهرة.