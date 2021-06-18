شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى فى صراع قوى مع الزمالك في نهائي كأس مصر للطائرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي لقاء مهما أمام الزمالك اليوم الجمعة عندما يلتقي الفريقان في نهائي بطولة كأس مصر.

وتبدأ المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وسط دوافع كبيرة لـ«رجال طائرة الأهلي» وجهازه الفني لتحقيق الفوز والتتويج بلقب كأس مصر.

وحرص محمد مصيلحي المدير الفني لـ«رجال طائرة الأهلي» على عقد جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على ضرورة الالتزام بالتعليمات الفنية والتركيز الشديد؛ من أجل الظهور بأفضل شكل وتحقيق الفوز.

ويسعى «رجال طائرة الأهلي» إلى الفوز بلقب الكأس، بعد أن توج بلقب بطولة الدوري عقب تغلبه على الزمالك في ختام منافسات البطولة.

واستهل «رجال طائرة الأهلي» مشوار الكأس بالفوز على الشرقية للدخان في دور الـ ٣٢ ثم الفوز على الطيران في دور الـ ١٦ قبل أن يتغلب الفريق على الترسانة في دور الثمانية ثم أطاح بالاتحاد السكندري في نصف النهائي.