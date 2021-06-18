شكرا لقرائتكم خبر عن النسخة الـ 40 من بطولة الأندية الخليجية للسلة تنطلق اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تنطلق في الرابعة عصر اليوم على صالة نادي شباب الأهلي في الممزر منافسات النسخة الأربعين من بطولة الأندية الخليجية الأبطال لكرة السلة، حيث يلعب شباب الأهلي المنظم مع النصر السعودي، والشمال وصيف الدوري القطري مع الأهلي البحريني. كما يشارك في البطولة الكويت الكويتي،والذي يستهل مشواره أمام الأهلي البحريني السبت.

أكد الدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي لقطاع الألعاب بنادي شباب الأهلي ومدير البطولة، اكتمال كافة الاستعدادات وجاهزية الصالة لاستقبال المباريات، وأضاف: «اللجنة المنظمة حريصة على تنظيم رفيع المستوى يليق بسمعة الإمارات المشهود لها بجودة تنظيم كل المحافل الرياضية الدولية التي تستضيفها، مع التأكيد على أن استضافة البطولة في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا يعد إنجازاً في حد ذاته يؤكد قدرة الإمارات على احتواء الأزمة بعدما نجحت في إعادة الحياة إلى مجرياتها بوجه عام وفي القطاع الرياضي أيضاً، وقد حرصنا على عدم إقامة حفل افتتاح لدواعٍ احترازية، وسنكتفي بحفل الختام الذي سيتم فيه التتويج».

وتابع: «نعمل بتوجيهات اللواء محمد أحمد المري عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، والذي يتابع عن كثب كل مجريات التنظيم، وتم توجيه الدعوة لرؤساء الاتحادات الخليجية لكرة السلة لحضور البطولة علاوة على الشخصيات المحلية، وعلى صعيد الحضور الجماهيري سيكون الحضور بنسبة 30% وطبقاً للإجراءات الاحترازية التي ستطبق بصرامة.

«الفرسان» جاهز

وزار اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، تدريبات فريق شباب الأهلي لكرة السلة في صالة سعيد بن مكتوم بالممزر استعداداً للمنافسات، وكان في استقباله اللواء محمد أحمد المري، حيث حضرا مران الفريق وحثا اللاعبين على تمثيل الدولة خير تمثيل في المحفل الخليجي المهم، وتمنيا لهم التوفيق في إحراز اللقب والتأهل إلى الدور الثاني من تصفيات بطولة الأندية الآسيوية الأبطال، والتي سيتأهل إليها البطل والوصيف.

أحمد عمر: نتطلع اللقب الرابع

وعن استعدادات «الفرسان»، قال أحمد عمر المدير الفني للفريق: «فريقنا ليس غريباً عن البطولة وسبق أن حقق 3 ألقاب ونطمح للرابع، ولدينا عناصرعلى مستوى عال من مواطنين ومحترفين، وقمنا بضم الأمريكي تايلر محترف نادي الشارقة، واللائحة تسمح لكل فريق مشارك بضم لاعبين اثنين، ورغم أن الفريق يدخل البطولة بلا راحة للاعبين بعد موسم شاق إلا أننا حضرنا للبطولة بدءاً من منتصف مايو الماضي وخضنا 3 مباريات احتكاكية».

بحث تطوير المراحل السنية

بحث اتحاد السلة مع مجلس دبي الرياضي، سبل تقديم المزيد من الدعم والمتابعة للأندية في إمارة دبي، خاصة على صعيد فرق المراحل السنية بحكم أنها الرافد الأساسي لفرق الصف الأول، بجانب تشجيع المزيد من أندية الإمارة على الانخراط في المسابقات على مستوى الذكور والإناث، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من المسؤولين في الجهتين.

وقال سالم المطوع أمين عام اتحاد كرة السلة: «شهد الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن مواصلة سبل الدعم والمتابعة لأندية الإمارة وتفعيل الاهتمام بالمراحل السنية، في ظل تركيز غالبية الأندية على فرق الرجال، على حساب فرق المراحل السنية، وتم التشديد على أهمية متابعة مجلس دبي الرياضي للأندية فيما يخص استراتيجيات فرق مراحلها السنية، في ظل التراجع الملحوظ ليس على صعيد ممارسي اللعبة فحسب، بل حتى في النتائج».