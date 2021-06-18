شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن الإسماعيلى يصل لــ”المئوية” فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عمر الوحش لاعب وسط الإسماعيلى، للمباراة رقم 100 فى مسابقة الدورى الممتاز ، وشارك الوحش أمس فى لقاء الدراويش أمام غزل المحلة وساهم فى صنع هدف من الثلاثة الذين تم تسجيلهم فى شباك الأخير.

وخاض كابتن الدراويش 99 لقاء مع الإسماعيلى ومباراة واحدة مع فريق مصر المقاصة خلال إعارته ليصل إلى المئوية على صعيد بطولة الدورى وفقاً للموقع الرسمى للدراويش.

وسجل الناميبى بنسون شيلونجو مهاجم الدراويش بجانب التونسى فخر الدين بن يوسف أهداف الدراويش الثلاثة فى شباك المحلة بمنافسات مسابقة الدورى المحلى.

ورصد على خلفية ذلك الموقع الرسمى للاسماعيلى ، أهداف الأجانب فى المباراة الواحدة خلال 11 لقاء بمسابقة الدورى العام “…

يوم 17 يوليو 2000 فى مرمى منتخب السويس انتهت 5 / 1 بالسويس ( جون أوتاكا 2 وممادوكيتا 2 )

يوم 29 أكتوبر 2000 فى مرمى مزارع دينا 2 / صفر بالإسماعيلية ( ممادو كيتا وجون أوتاكا )

يوم 25 أبريل 2011 فى مرمى الجونة انتهت 3 / 2 بالجونة ( جون آويرى وجودوين )

يوم 12 أبريل 2014 فى مرمى المصرى انتهت 2 / صفر ملعب الإسماعيلى بعجرود السويس ( كوفى ميشاك وجون آنطوى )

يوم 16 سبتمبر 2014 فى مرمى المصرى انتهت 2 / 2 ملعب المصرى بالإسماعيلية ( كلاتشى وجون آنطوى )

يوم 21 أبريل 2016 فى مرمى غزل المحلة انتهت 2 / 2 بالمحلة ( توريك جبرين وإيمانويل بناهينى )

يوم 9 سبتمبر 2017 فى مرمى الاتحاد انتهت 4 / 2 بالإسكندرية ( ديجو كالديرون وموسى كمارا وريتشارد بافور )

يوم 27 ديسمبر 2017 فى مرمى الرجاء انتهت 5 / صفر بالإسماعيلية ( ديجو كالديرون وموسى كمارا )

يوم 13 سبتمبر 2018 فى مرمى إنبى انتهت 3 / 2 بالإسماعيلية ( كريستوفر مندوجا 2 وريتشارد بافور )

يوم 10 مايو 2021 فى مرمى البنك الأهلى بالقاهرة انتهت 2 / صفر ( فخر الدين بن يوسف وآرى بابل )

يوم 17 يونيه 2021 فى مرمى غزل المحلة بالإسماعيلية انتهت 2 / صفر ( بنسيون شيلونجو 2 وفخر الدين بن يوسف ).