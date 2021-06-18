شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يُعيد محمود علاء لقيادة دفاع الزمالك أمام مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على عودة محمود علاء مدافع الفريق لقيادة خط الدفاع فى المواجهة المقبلة أمام مصر المقاصة فى المباراة التى ستجمع بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر، وذلك بعدما اكتفى كارتيرون بتواجد محمود علاء على مقاعد البدلاء أمام أسوان، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت على ستاد القاهرة، وانتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف دون رد.

وجاء قرار كارتيرون بتواجد محمود علاء على مقاعد البدلاء أمام أسوان للرؤية الفنية لعودة اللاعب من إصابة لذا فضل البدء بمحمود الونش وإلى جواره محمد عبد الغنى والذى سيحتفل بزفافه، غدًا السبت، مع إلغاءه لحفل الحناء، الذى كان مُقررًا له مساء اليوم الجمعة، فى مسقط رأسه بمنطقة الأميرية، وذلك بعدما انتهى اللاعب من المشاركة أساسيًا مع الأبيض فى مباراته مع أسوان.

وبذلك سيعود محمود علاء لقيادة الدفاع الأبيض أمام المقاصة إلى جانب الونش فى كأس مصر، بعدما واصل الفريق تصدره جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالهم الفوز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وهُزم في مباراتين، فيما سجل لاعبيه 47 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، فيما يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية لتحقيق اللقب المحلى للمرة الثالثة عشر فى تاريخه.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك ودية اليوم مع فريق الأمل بقلعة ميت عقبة، وذلك على هامش الاستعدادات لمواجهة المقاصة المقبلة على أن يدفع كارتيرون بالبدلاء والمستبعدين فى تلك الودية مع خضوع مجموعة اللاعبين الأساسيين لتدريبات استشفائية.