شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة لـ"الخليج 365": أعلي عقد لى مع الزمالك كان مليون و 200 ألف جنيه ولو بلعب دلوقتي أخد 30 مليون في الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل جمال حمزة، نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، ضيفا على ”الخليج 365”، لإجراء حوار صريح وساخن تضمن الحديث في كافة الملفات الشائكة.

وتحدث جمال حمزة، خلال حواره التليفزيوني مع ”الخليج 365” عن رأيه فى أسعار اللاعبين خلال الوقت الحالي مؤكدا أنه هناك ارتفاع مبالغ فيه فى أسعار كافة اللاعبين دون مبرر.

وشدد جمال حمزة علي أن أقصي عقد وقع عليه أثناء لعبه فى صفوف الزمالك كان يقضي بتقاضيه مليون و 200 ألف جنيه، مشددا علي أنه لو كان لا يزال فى الملاعب وطلب نادي ضمه فى الوقت الحالي وفقا للأسعار الحالية سيطلب 30 مليون جنيه سنويا.

جمال حمزة يملك مشوارا متألقا مع القلعة البيضاء، حيث انضم لقطاع الناشئين بالزمالك عام 1995، فيما تم تصعيده للفريق الأول عام 1999، ولعب له لمدة 9 مواسم حتى عام 2009، شارك خلالها فى أكثر من 150 مباراة، وأحرز 75 هدفا من بينها 50 هدفا فى الدورى .

جمال حمزة أكثر لاعبى القلعة البيضاء حصولا على ركلات جزاء برصيد 18 ركلة فى كل البطولات مع الفارس الأبيض، فضلا عن كونه خامس هدافى القلعة البيضاء عبر التاريخ.