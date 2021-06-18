شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي لبيراميدز : أكرم ليس للبيع ونوافق على ضم عيسى مقابل مروان وناصر ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف وسطاء حالياً على تقريب وجهات النظر بين إدارتي الأهلي وبيراميدز لعودة العلاقات بين الناديين، ومن ثم ابرام صفقات تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعلم الخليج 365 أن مطلب الأهلي الأول من بيراميز هو الجناح ابراهيم عادل إلا أن الأخير رفض فتح ملف التفاوض عليه من الأساس ليعرض شراء ناصر ماهر وأكرم توفيق من الأهلي، لتبدي الإدارة الحمراء مرونة في ملف بيع ناصر ماهر، ولكنها رفضت بشكل قاطع التفريط في خدمات أكرم توفيق مؤكدين أنه ليس للبيع سواء لبيراميدز أو لأي نادي أخر.

وعرضت إدارة الأهلي عبر الوسيط الحصول علي خدمات اسلام عيسى جناح بيراميدز مقابل بيع ناصر ماهر ومروان محسن والاكتفاء بعملية التبادل دون دفع أياً من الطرفيين مبالغ مادية، وهو الأمر الذي تدرسه إدارة بيراميدز وتبحث جدواه الفنية للفريق، كما أن إدارة بيراميدز العليا ترفض حالياً الإقدم على أي خطوة تخص الموسم الجديد لحين انتهاء بطولة الكونفدرالية حيث أنه في حالة خسارة البطولة ستواجه إدارة الكرة الحالية شبه الرحيل ومن ثم سيتم منح الإدارة الجديدة كل الصلاحيات لتحقيق نجاحات في الموسم الجديد.

وكانت إدارة الأهلي رفضت في وقت سابق ضم أحمد توفيق ومحمد فاروق من بيراميدز، في الوقت الذي تعد صفقة محمد مجدي قفشة هي الصفقة الوحيدة التي انتقلت بين الناديين مباشرة، حيث انتقل اللاعب وقتها مقابل 20 مليون جنيه من بيراميدز للأهلي.