شكرا لقرائتكم خبر عن موعد قمة الأهلى والزمالك في نهائى كأس الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة للكرة الطائرة المصرية نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2020/2021 الذى يقام فى السادسة مساءا على صالة القناة بالإسماعيلية .

ومن المقرر أن تقام مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية فى الرابعة عصرا بين طلائع الجيش و الإتحاد السكندرى .

ونجح الأهلى فى التأهل إلى نهائى كأس مصر بالفوز على الإتحاد السكندرى بنتيجة 3/0 فى نصف النهائى على نفس الصالة ، بينما فاز الزمالك فى نفس الدور على طلائع الجيش بنتيجة 3/1 .

ونجح الأهلى فى التأهل إلى نصف النهائى بالفوز على الترسانة 3/0 فى ربع النهائى ، بينما فاز الزمالك على الفيوم بنفس النتيجة ، أما الإتحاد السكندرى فاز على هليوبوليس3/0 و طلائع الجيش على بتروجت 3/1 .

فينا كشف أيمن غزلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد عن عدم حضور أسر اللاعبين نهائى كأس مصر المقرر له اليوم الجمعة على صالة القناة بالإسماعيلية .

ويسعى الأهلى إلى حصد اللقب لمواصلة السيطرة المحلية بعد التتويج مؤخرا أمام الزمالك ، بينما يطمح الزمالك فى مصالحة الجماهير بعد خسارة لقب الدورى و أفريقيا هذا الموسم ، فضلا عن الأخذ بالثأر من الفريق الأحمر الذى حقق الفوز فى مواجهتى الدور الأول و الثانى بالدورى .