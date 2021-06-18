شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: كيف أكون غير مقتنع بطارق حامد واللاعب شارك فى كل المباريات ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، أن المنتخب يضم 4 لاعبين فى خط الوسط هم طارق حامد ومحمد الننى وحمدى وفتحى وعمرو السولية، وجميعهم يقدمون مستويات مميزة مع أنديتهم ومع المنتخب عند الدفع بهم فى المباريات.

قال البدرى لـ"الخليج 365"، إن من يقول أن هناك ترتيب لهؤلاء اللاعبين من وجهة الجهاز الفنى وأن حمدى فتحى هو رقم 1 وأن طارق حامد رقم 4 فى حساباتى، فهذا أمر غير صحيح بالمرة ولا يستحق الرد عليه.

أضاف المدير الفنى للمنتخب أن اللاعبين الأربعة يمتعتون بثقة الجهاز الفنى وهناك اعتماد عليهم بشكل أساسى، لكن فكرة الدفع بإثنين منهم كأساسيين وتغيير هذا الأمر من مباراة لأخرى، فهذا يعود إلى طبيعة كل مرة والهدف المطلوب منها، لأن كل لاعب منهم له طبيعة أداء مختلفة عن الأخر وواجبات معينة، ووفقا لهذه المعطيات نمنح الفرصة لكل منهم للمشاركة فى المباريات سواء بشكل أساسى أو فى جزء من المباريات حسب سير المباراة والهدف المطلوب.

تابع أن طارق حامد تحديدا شارك فى كل مباريات المنتخب سواء أساسى أو فى جزء من المباريات، فكيف أكون غير مقتنع به.