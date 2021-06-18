شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا فرس الرهان الرابح في القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبت محمود عبد الرزاق شيكابالا، صانع ألعاب نادي الزمالك، أنه فرس الرهان الرابح دائماً في القلعة البيضاء، رغم تقدمه في العمر، إلا أنه يبدو دائماً كلاعب شاب يقاتل من أجل تثبيت أقدامه على الملعب وتقديم أوراق اعتماده إلى الجماهير ليكسب احترام الجميع ويخطف مكانة مميزة في قلوب الزملكاوية.

في مباراة الأمس والتي شهدت فوزاً عريضاً للفريق الأبيض على أسوان بثلاثية نظيفة، كان شيكابالا على موعد جديد مع التوهج الكروي، لينجح في صناعة الهدف الثالث لفريقه بعدما تلاعب بدفاع المنافس.

وشارك الأباتشي، كما تحب أن تلقبه جماهير القلعة البيضاء، في 25 مباراة في الموسم الجاري مع الزمالك، سجل خلالهم، هدفين وصنع 5 أهداف.

وتعتبر أهداف شيكابالا ماركة مسجلة باسمه خاصة من التسديدات البعيدة عن المرمى، وهو ما تكرر مرتين متتاليتين أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفي كباراة الدور الأول من الدوري، بعدما أحرز الأباتشي هدفه المفضل عقب مراوغة مميزة لدفاعات القلعة الحمراء.

ريفالدو اليونان، الأباتشى، الفهد الأسمر، شيكابالا، تعددت الألقاب والبطل واحد، محمود عبد الرزاق فهد ميت عقبة ومعشوق الجماهير الزملكاوية، والذى عاد ليرتدى ثوب التألق والإجادة فى بيته من جديد.

محمود عبد الرازق "شيكابالا" ولد فى 5 مارس لعام 1986 بقرية "الحصايا" بمحافظة أسوان، ثم تدرّج فى فرق الناشئين بالزمالك وانضم للفريق الأول وكان عمره 15 عامًا و8 أشهر فقط، شيكابالا فاز مع الزمالك ببطولتى دورى 2003 و2004، و4 بطولات كأس مصر 2008 و2013 و2016 و2019، وكأس السوبر الأفريقى 2003 و2020، وفاز بكأس السوبر المحلى 2020 ومع منتخب مصر فاز ببطولة كأس العالم العسكرية 2007، وكأس الأمم الأفريقية 2010، ودورة حوض وادى النيل 2011