شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي لا يفكر فى إقالة كشرى.. ويعاقب اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى نية ناديه في إقالة أحمد كشرى المدير الفني للفريق وتعيين ماهر همام رئيس قطاع الناشئين بالنادى بديلا له، وقال اللواء أشرف عامر في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:" لم نفكر في إقالة أحمد كشرى من منصبه رغم تراجع النتائج ، وليس هناك علاقة بين ماهر همام رئيس قطاع الناشئين بالنادى بالفريق الأول سوى إمداد الفريق باللاعبين المميزين".

ويضيف أشرف عامر:" لدينا ثقة كبيرة في أحمد كشرى على إنقاذ الإنتاج الحربى من شبح الهبوط رغم صعوبة المهمة، ووقعنا عقوبات مغلظة على اللاعبين لتفادى الخسائر في المباريات المقبلة من الدوري، وسنعقد جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني لتحفيزهم على غلق صفحة النتائج المتراجعة والتركيز في المرحلة المقبلة لاسيما أن الامل لايزال موجوداً ويجب أن نتمسك به".