شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة السابع يواجه بورتو السويس متصدر مجموعة القاهرة بدورى الدرجة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف اليوم مباريات دورى الدرجة الثانية ، حيث تقام 8 مباريات فى اطار منافسات الجولة الثامنة والعشرون، على مستوى مجموعة القاهرة، والتى يتصدرها فريق بورتو السويس برصيد 45 نقطة .

من المقرر أن يلتقى اليوم الترسانة صاحب المركز السابع مع بورتو السويس ، و طنطا‏ مع كوكا كولا ، السكة الحديد مع النجوم ، منتخب السويس مع سرس الليان، بتروجيت مع القناة، والداخلية مع جمهورية شبين، الزرقا مع زد اف سي، كما يلتقى المريخ مع النصر .