شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة السابع يواجه بورتو السويس متصدر مجموعة القاهرة بدورى الدرجة الثانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستأنف اليوم مباريات دورى الدرجة الثانية ، حيث تقام 8 مباريات فى اطار منافسات الجولة الثامنة والعشرون، على مستوى مجموعة القاهرة، والتى يتصدرها فريق بورتو السويس برصيد 45 نقطة .
من المقرر أن يلتقى اليوم الترسانة صاحب المركز السابع مع بورتو السويس ، و طنطا مع كوكا كولا ، السكة الحديد مع النجوم ، منتخب السويس مع سرس الليان، بتروجيت مع القناة، والداخلية مع جمهورية شبين، الزرقا مع زد اف سي، كما يلتقى المريخ مع النصر .
وتنحصر المنافسة فى مجموعة القاهرة بين الرباعى بورتو السويس متصدر المجموعة و صاحب الـ 45 نقطة ، يليه القناة برصيد 43 نقطة، والداخلية وكوكاكولا بنفس الرصيد .
ويحل فريق النصر خامسا ، بعد ان جمع 38 نقطة ، ثم منتخب السويس سادسا بنفس الرصيد ، و يأتى الترسانة فى المركز السابع 36 نقطة ، يليه المريخ 35 نقطة ، وبتروجيت 34 نقطة ، ثم جمهورية شبين 33 نقطة فى المركز العاشر ، بينما يحل زد اف سى فى المركز الحادى عشر بنفس رصيد شبين ، وكذلك الزرقا فى المركز الثانى عشر .
ويحل السكة الحديد فى المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة ، ثم النجوم بـ 28 نقطة فى المركز الرابع عشر ، وسرس الليان 27 نقطة ، أما طنطا 22 نقطة بالمركز الأخير .