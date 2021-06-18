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الترسانة السابع يواجه بورتو السويس متصدر مجموعة القاهرة بدورى الدرجة الثانية

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القاهرة - سامية سيد - تستأنف اليوم مباريات دورى الدرجة الثانية ، حيث تقام 8 مباريات فى اطار منافسات الجولة الثامنة والعشرون، على مستوى مجموعة القاهرة، والتى يتصدرها فريق بورتو السويس برصيد 45 نقطة .

 

من المقرر أن يلتقى اليوم الترسانة صاحب المركز السابع مع بورتو السويس ، و طنطا‏ مع كوكا كولا  ، السكة الحديد مع النجوم ، منتخب السويس مع  سرس الليان، بتروجيت مع القناة، والداخلية مع جمهورية شبين، الزرقا مع زد اف سي، كما يلتقى المريخ مع النصر .

 

وتنحصر المنافسة فى مجموعة القاهرة بين الرباعى بورتو السويس متصدر المجموعة و صاحب الـ 45 نقطة ، يليه القناة برصيد 43 نقطة، والداخلية وكوكاكولا بنفس الرصيد .

 

ويحل فريق النصر خامسا ، بعد ان جمع 38 نقطة ، ثم منتخب السويس سادسا بنفس الرصيد ، و يأتى الترسانة فى المركز السابع  36 نقطة ، يليه  المريخ 35 نقطة ، وبتروجيت 34 نقطة ، ثم  جمهورية شبين 33 نقطة فى المركز العاشر ، بينما يحل زد اف سى فى المركز الحادى عشر بنفس رصيد شبين ، وكذلك الزرقا فى المركز الثانى عشر .

 

ويحل السكة الحديد فى المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة ، ثم النجوم بـ 28 نقطة فى المركز الرابع عشر ،  وسرس الليان 27 نقطة ، أما طنطا‏ 22 نقطة بالمركز الأخير .

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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