شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يمارس هوايته المفضلة في لعبة الشطرنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، ممارسة هوايته المفضلة، بلعب الشطرنج، وذلك على هامش الإجازة التي يقضيها "مو" في الفترة الحالية بعد انتهاء الدوري الإنجليزي.

ونشر صلاح صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، لرقعة شطرنج حيث يواصل اللعب، بعدما تغلب في وقت سابق على زميله بالمنتخب أحمد جسن كوكا خلال مباراة جمعت بينهما على هامش إجازتيهما في مصر.



محمد صلاح

من جانبه، كشف حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول عن اتفاقه مع نجوم المنتخب على أن يرتدى محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى شارة كابتن الفراعنة فى المرحلة المقبلة، وترحيب جميع اللاعبين بذلك قبل إعلان القرار.

وقال البدرى، لـ"الخليج 365"، إنه حال غياب محمد صلاح عن المنتخب لأى سبب أو خروجه من الملعب سيتم تطبيق مبدأ الأقدمية فى الحصول على شارة الكابتن بعد محمد صلاح، وهناك حالة من الروح العالية بين اللاعبين فى هذا الأمر يستحقون الإشادة عليها.

وتابع أن الجميع شاهد مشهد تنازل محمد الننى عن شارة الكابتن لمحمد صلاح، دون ترتيب أو تنسيق وهذا ما يعكس حالة الحب والود بين جميع اللاعبين، وأن مصلحة المنتخب هى الأهم.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، والتى تنطلق فى سبتمبر المقبل، ويقع المنتخب فى المجموعة السادسة مع منتخبات انجولا والجابون وليبيا.

ويشارك 40 منتخبا في التصفيات مقسمين على 10 مجموعات، يتأهل منهم 5 منتخبات فقط للمشاركة في المحفل العالمي، حيث يتأهل متصدرو المجموعات إلى المرحلة النهائية والتى تقام بنظام المواجهات المباشرة ذهابا وإيابا.