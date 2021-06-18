شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل ملف تدعيم حراسة المرمى لحين ضم حارس بيراميدز مجاناً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو النادي الأهلي ممثلين في لجنة التخطيط والجهاز الفني بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني موقفهم من التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد عرض أكثر من حارس مميز على الإدارة الحمراء.

وعلم الخليج 365 أن إدارة الأهلي أكدت عدم جاحتها للتعاقد مع حارس مرمى جديد في ظل وجود الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير بالإضافة للحارس الصاعد أحمد طارق سليمان، مشددين أن ملف التعاقد مع حارس جديد مغلق في الوقت الحالي، وأن الأولوية في ملف التعاقدات لأماكن أخرى أبرزها الظهير الأيمن والمهاجم.

وعرض أحد الوسطاء المهدي سليمان حارس بيراميدز على النادي الأهلي تمهيداً للتعاقد معه، خاصة وأن متبقي في عقده موسم واحد فقط مع ناديه، ولازال الحارس يرفض التجديد وهو الأمر الذي جذب انتباه الإدارة الحمراء، ولكنهم أكدوا في الوقت ذاته أنه لن يتم اتخاذ أي خطوة في هذا الملف قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وهو الوقت الذي يحق له الحارس فيه التوقيع لأي نادي ومجاناً.