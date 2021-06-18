شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة وادي دجلة فرصة أخيرة لعبد العال مع أسوان بعد ثلاثية الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الجهاز الفني لفريق أسوان، بقيادة علاء عبد العال، في مأزق بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام الزمالك في مباراة الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي أفقدت أبناء الجنوب ثلاث نقاط ثمينة في صراع البقاء بالدوري.

ويعمل الجهاز الفني لأسوان على حل المشاكل الدفاعية وغلق الثغرات خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستعداد لمباراة وادي دجلة المرتقبة يوم 26 يونيو الجاري ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث أصبحت مباراة وادي دجلة بمثابة الفرصة الأخيرة أمام الجهاز الفني للخروج بالفريق من قاع الجدول.

وتراجعت نتائج أسوان في مباريات الدوري بشكل واضح خلال الجولات الأخيرة، ليتلقى هزيمتين متتاليتين، كانت الأولى أمام الاتحاد السكندري والثانية أمام الزمالك.

ويحتل أسوان المركز الـ 15 في مسابقة الدوري العام برصيد 24 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد 25 مباراة، حيث فاز أسوان في 6 مباريات وتعادلوا في مثلهم وتلقوا الهزيمة في 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو أسوان 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 40 هدف أخر.

وعلق علاء عبد العال، المدير الفنى لأسوان، عن الهزيمة من الزمالك بثلاثية نظيفة، قائلا:"مبروك للزمالك واجهنا متصدر الدوري وكنا نعلم جيدا مدى صعوبة المباراة، لابد من تحية فريق الزمالك على الأداء، لاعبي أسوان قدموا ما في وسعهم طوال المباراة، وفريق الزمالك لم يهدر العديد من الفرص ولكنه استغل المتاح لإحراز الاهداف ولا أعلم مدى صحة ركلة الجزاء التي احتسبت للزمالك".

وتابع علاء عبد العال فى المؤتمر الصحفى للمباراة قائلا:"مباراة وانتهت الجميع يعلم الموقف الصعب الذي يتواجد فيه أسوان ونعمل على تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة خاصة واننا لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا، لعبنا بتوازن كبير طوال المباراة وليس بشكل دفاعى كامل عكس مباراة الدور الأول التي انتهت بالتعادل السلبي ويمكن الملعب ساعدنا خاصة وإنها أقيمت في بتروسبورت وهو أصغر من استاد القاهرة".