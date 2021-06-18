الامارات | كأس أوروبا.. نجم برشلونة يعزز صفوف إسبانيا بعد تعافيه من كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس أوروبا.. نجم برشلونة يعزز صفوف إسبانيا بعد تعافيه من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل القائد سيرجيو بوسكيتس على الضوء الأخضر للعودة الى تشكيلة منتخب إسبانيا الذي يتواجه السبت مع بولندا في الجولة الثانية من الدور الأول لكأس أوروبا، وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وسمح لبوسكيتس بالانضمام الى زملائه بحسب ما أفاد الاتحاد الإسباني للعبة بعدما جاءت نتيجة مسحته سلبية، لكن من المستبعد أن يشارك في مباراة السبت التي تقام في إشبيلية حيث سيسعى "لا روخا" الى تعويض تعثره سلباً أمام السويد في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الخامسة.

ودخل لاعب وسط برشلونة في عزل صحي في منزله بعدما جاءت نتيجة إيجابية بالفيروس في السادس من الشهر الحالي، وبالتالي لم يتمرن مع الفريق طيلة 12 يوماً.

ومن المرجح أن يعود للمشاركة مع فريق المدرب لويس أنريكي في المباراة الأخيرة لدور المجموعات الأربعاء المقبل ضد سلوفاكيا.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان صباح الجمعة "سينضم قائد المنتخب الوطني سيرجيو بوسكيتس الى الفريق الإسباني هذا الجمعة، وسيسافر مع الفريق الى إشبيلية بعد انتهائه من كوفيد-19".

وكشف "جاءت النتيجة الأخيرة لفحص +بي سي آر+ سلبية بالنسبة للكاتالوني، وبمجرد استيفاء جميع (شروط) البروتوكولات الصحية، سيكون قادراً على العودة مع المنتخب الوطني في الساعات القليلة المقبلة".

وتشكل عودة بوسكيتس دفعة هامة للمنتخب الإسباني الذي يخوض جميع مبارياته في دور المجموعات في إشبيلية خلال هذه النسخة الموزعة مبارياتها على 11 بلداً في القارة العجوز احتفالاً بالذكرى الستين لانطلاق البطولة.

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