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الامارات | عرض سعودي للتعاقد مع نجم الزمالك

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن عرض سعودي للتعاقد مع نجم الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم نادي النصر السعودي بعرض رسمي إلى الزمالك المصري يطلب فيه التعاقد مع مدافعه الدولي محمود حمدي "الونش" في الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما خطف اللاعب الأنظار في الموسمين الماضيين وكان له دور بارز في وصول القلعة البيضاء إلى نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا.

وكشف موقع اليوم السابع المصري بأن الونش دخل دائرة اهتمام أكثر من نادي خليجي في الميركاتو الصيفي، قبل وصول عرض رسمي من النصر السعودي، مشيراً إلى أن مسئولو الزمالك يرفضون مبدأ رحيل الونش بشكل نهائي نظرا إلى حاجة الفريق لجهوده.

وأضاف الموقع أن إدارة الزمالك ستعقد جلسة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة للتفاوض حول تجديد عقده الحالي ورفعه للفئة الأولى بالفريق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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