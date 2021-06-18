الامارات | حصاد منتخب الإمارات في تصفيات المونديال.. 6 انتصارات و23 هدفا وتأهل مريح

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد منتخب الإمارات في تصفيات المونديال.. 6 انتصارات و23 هدفا وتأهل مريح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعد منتخب الإمارات لكرة القدم بجدارة واستحقاق إلى الدور الثالث والحاسم في تصفيات كأس العالم 2022، بعدما تصدر ترتيب منتخبات المجموعة السابعة برصيد 18 نقطة، محققا 6 انتصارات من أصل 8 مباريات خاضها في هذه التصفيات، وخسر في مباراتين فقط. وسجل 23 هدفا في حين استقبلت شباكه 7 أهداف.

ورغم تعثره في الذهاب بخسارتين أمام منتخبي تايلاند وفيتنام، وإنهاء الدور الأول في المركز الرابع برصيد ست نقاط فقط، الا أن منتخب الإمارات تمكن من قلب الطاولة على منافسيه في مرحلة الإياب الحاسمة التي أقيمت أخيرا في الإمارات، محققا أربعة انتصارات متتالية على ماليزيا بأربعة أهداف نظيفة وعلى تايلاند بثلاثة أهداف مقابل هدف وعلى إندونيسيا بخماسية نظيفة، وعلى فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدف، حاصدا العلامة الكاملة (12 نقطة)، بعدما قدم مستوى متطور وظهر بصورة مغايرة لتلك التي ظهر بها في خلال مبارياته في مرحلة الذهاب.

وشارك تسعة لاعبين بالمنتخب في تسجيل الأهداف في هذه التصفيات، حيث تصدر على مبخوت القائمة برصيد 11 هدفا، فيما سجل فابيو دي ليما خمسة أهداف وهدف لكل من خليل إبراهيم وطارق أحمد و كايو كانيدو وسبستيان تيغالي وعلي سالمين ومحمد جمعة عيد ومحمود خميس.

ونجح المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك الذي تعاقد معه اتحاد الكرة مجددا في ديسمبر من العام الماضي في وضع المنتخب في المكان اللائق به بعدما تراجع بشكل كبير في الفترة الماضية لكن استعادة قوته وبدأ يكشر عن انيابه بقوة بعدما نجح مدربه مارفيك في معالجة الأخطاء السابقة التي أدت إلى تراجع المنتخب وقام بتوظيف إمكانات اللاعبين بالشكل المطلوب وصولا إلى تحقيق الهدف المطلوب وهو صدارة المجموعة وبلوغ الدور الثاني ومن ثم التأهل إلى النهائيات في مونديال 2022.

ومثل وجود مهاجم مميز مثل علي مبخوت والثلاثي ليما وكايو وتيغالي علامة فارقة في صفوف المنتخب الإماراتي الذي بدات يسير بخطوات واثقة نحوبلوغ المونديال مجددا وتكرار سيناريو الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب بالتواجد في مونديال 90 في إيطاليا لأول مرة في تاريخ كرة الإمارات.

نتائج منتخب الإمارات في تصفيات المونديال

فاز على ماليزيا ذهابا وإيابا 2-1 و4 -صفر

فاز على إندونيسيا ذهابا وإيابا 5- صفر في المباراتين

خسر من تايلاند بهدفين مقابل هدف في الذهاب

خسر من فيتنام بهدف دون رد في الذهاب

فاز على تايلاند 3-1 في الإياب

فاز على فيتنام 3-2 في الإياب

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