شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين أكاديمية بناء الأجسام ومجموعة الماجد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقّعت أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام ومجموعة الماجد الرياضية «الماجد تيم» اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير الجانب العلمي والثقافي لرياضيي بناء الأجسام واللياقة البدنية في الدولة.

تم توقيع الاتفاقية خلال مؤتمر صحفي أقيم بمقر الأكاديمية في دبي بحضور محمد بن عبد العزيز الماجد وعبد الكريم محمد سعيد رئيس الأكاديمية ونائبه زايد الجلاف، كما حضر المؤتمر المهندس وليد عبد الكريم المحاضر الدولي ومدير الشؤون الفنية في الأكاديمية، والبطل الإماراتي إبراهيم الهاشمي وجاسم أشكناني مدير الشؤون الإدارية في الأكاديمية.

وتنص الاتفاقية على أن تكرس الأكاديمية الدولية خبراتها العلمية والرياضية لتطوير قدرات منتسبي مجموعة الماجد الرياضية من خلال مشاركتهم في المستويات التسعة للمنهاج العلمي للأكاديمية، إضافة إلى الاستعانة بطاقم المحاضرين للإعداد المتقدم وتأهيل الكوادر التدريبية، بينما ستقوم مجموعة الماجد بتسخير البنية التحتية لصالة الماجد الرياضية لكي تكون تحت تصرف الأكاديمية خلال تنظيم الدورات للجانبين العلمي والعملي وغيرها.

وأشاد عبد الكريم محمد سعيد بالبنى التحتية التي تتمتع بها مجموعة الماجد، ووصفها بالاحترافية والتي توفر بيئة رياضية مثالية يمكنها أن تساهم بممارسة آمنة ومميزة للرياضة، عموماً ولبناء الأجسام بشكل خاص.

وقال محمد بن عبد العزيز الماجد: «الاتفاقية تهدف إلى تطوير الجانبين العلمي والثقافي لرياضيي بناء الأجسام إلى جانب العمل التدريبي الذي يقوم به اللاعبون وذلك من أجل تعزيز التدريب الاحترافي، وتوجهنا لعمل هذه الاتفاقية الهادفة لنقلة نوعية حديثة في رياضة بناء الأجسام الإماراتية وسيكون لدينا مستقبلاً ورش عمل مشتركة لتعزيز نجاح الاتفاقية».