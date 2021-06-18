كورونا يضرب الترجي التونسي قبل مباراة الأهلي بـ24 ساعة



الشارقة - اميمة ياسر -

تعرض فريق الترجي التونسي لضربة قوية قبل مباراته ضد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المقرر لها مساء غد السبت، على ملعب حمادي العقربي، في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الجاري 2020-2021، والتي يحمل لقبها المارد الأحمر بعد فوزه في نهائي النسخة الماضية على حساب غريمه التقليدي، الزمالك، بهدفين مقابل هدف واحد على ستاد القاهرة الدولي.

وأوضح نادي الترجي التونسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الفريق أجرى أمس الخميس تحاليل فيروس كورونا «كوفيد 19»، وجاءت كل النتائج سلبية باستثناء مسحة اللاعب حسين الربيع الذي غادر المعسكر على الفور، وسيتم إجراء مسحة جديدة للاعبين اليوم، للتأكد من سلامة كل أعضاء الفريق.

وكتب الترجي التونسي من خلال حسابه الرسمي تغريدة: «أجرى لاعبو الترجي أمس تحاليل كوفيد 19 وقد صدرت كل النتائج سلبية باستثناء حسين الربيع الذي غادر التربص على الفور، تمنياتنا بالشفاء العاجل لحسين الربيع».