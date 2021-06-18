رضا عبدالعال: لو اتبرعت للزمالك هدخل النار.. أنا لو اتبرعت عشان أوباما وجابر ومروان ربنا هيعلقنا من ودانا

الشارقة - اميمة ياسر -

علق رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق، على حملة التبرعات التي أطلقتها اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك لدعم الجماهير القلعة البيضاء تحت حساب «1911».

وقال رضا عبدالعال خلال ظهوره ببرنامج البريمو رفقة الإعلامي إسلام صادق: لو ساهمت في التبرع لنادي الزمالك ربنا هيدخلني النار هساهم لأوباما وإسلام جابر ومروان حمدي ده ربنا يعلقنا من ودانا أحطهم في جامع أحسن.

وتابع: أتبرع للاعيبة مش هتاخد بطولة معنديش مشكلة في إني أتبرع ولكن مش هدي عشان اللاعيبة دي أبدا هندخل النار لو عملت كده اللاعيبة انا لولا إني بحلل مش هتفرج عليهم دي لاعيبة تسد النفس.

وأكمل: أنا مش ابن نادي الزمالك أنا جاي وأنا عندي 23 سنة وأنا مش بتنصل من الزمالك نهائي أنا بدافع عنه بدون أي مصلحة ولا ابن النادي الأهلي أنا ابن النيل للأدوية والزمالك اللي عرف الناس رضا عبدالعال عشان كده بدافع عنه لأنه كان ليه الفضل.

وأردف: أنا موجود في الشاشات لأني أنا أستاذ في التحليل مش قصة أهلي والزمالك وجلست 20 عاما في المنزل هل دربت في الأهلي والزمالك متواجدتش في أي نادي نهائيًا وموجود في الشاشات عشان أنا بعرف أحلل.