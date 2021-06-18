شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النادي الأهلي تحدياً صعباً عندما يحل ضيفاً على فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى المارد الأحمر إلى الدفاع عن اللقب الذي يحمله من العام الماضي، لحصد النجمة العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء.

موعد مباراة الأهلي والترجي

يلتقي النادي الأهلي مع الترجي في السادسة مساء غداً السبت على ملعب حمادي العقربي برادس، وحذر موسيماني بصفة خاصة من مثلث الرعب في صفوف باب سويقة الذي يضم حمدو الهونى وعبد الرؤوف بن غيث ومحمد على بن رمضان.

موعد مباراة الأهلي والترجي..المران الأخير

يختتم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة على ستاد رادس، استعدادا لمباراته ضد الترجى التونسى، ومن المقرر أن يحفظ موسيماني لاعبيه الجمل الفنية التي سيتم تطبيقها بما يتلائم مع طريقة لعب الترجى بحيث يتم التركيز على مفاتيح لعبه وغلق المساحات أمامها، للحد من تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي، وكذلك التركيز في بناء الهجمات على الثغرات الموجودة في صفوفه.

موعد مباراة الأهلي والترجي..تغييرات في التشكيل

ينتظر أن يجرى موسيمانى تغييرات فى تشكيل الأهلى أمام الترجى لاسيما مع تعافى التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق من الإصابة وبالتالى سيعتزم موسيمانى إعادته للجبهة اليسرى كما يحسم موقف الجبهة اليمنى في غياب محمد هانى للإصابة فيما بات أفشة جاهزاً للمباراة بعد تعافيه من الإصابة.

موعد مباراة الأهلي والترجي..تاريخ المواجهات

سبق للأهلي أن التقى مع الترجي 10 مرات في بطولات إفريقيا بواقع 20 مباراة بين الفريقين، التفوق في المواجهات المباشرة جاء في صالح الأهلي الذي فاز في 8 مباريات وخسر أمام الترجي 4 مرات، وتعادل في 8 مباريات وسجل الأهلي 24 هدفًا، في المقابل سجل الترجي 19 هدفًا.