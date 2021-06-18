شكرا لقرائتكم خبر عن 16 لاعباً سجلوا مع الأهلي في الموسم الجاري ومحمد شريف يتربع على القائمة الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الموسم الجاري رقماً مميزاً للاعبي النادي الأهلي تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بعدما نجح 16 لاعب بالفريق الأحمر في إثبات فاعليتهم على المرمى بإحراز 59 هدفاً في مختلف البطولات. وتصدر محمد شريف مهاجم النادي الأهلي قائمة هداف الفريق، برصيد 13 هدفاً، منفرداً ومبتعداً عن أقرب منافسيه محمود عبد المنعم كهربا بفارق 7 أهداف كاملة. وجاءت قائمة هدافي الأهلي في الموسم الجاري كالتالي: محمد شريف: 13 هدف كهربا: 6 أهداف حسين الشحات: 5 أهداف وليد سليمان: 5 أهداف طاهر محمد: 5 أهداف أفشة: 4 أهداف صلاح محسن: 4 أهداف بدر بانون: 4 أهداف علي معلول: هدفين ياسر إبراهيم: هدفين عمرو السولية: هدفين والتر بواليا: هدفين أجاي: هدفين أليو ديانج: هدف أكرم توفيق: هدف مروان محسن: هدف