شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ يُعلن سلبية مسحة الأهلي استعدادًا لمباراة الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي وجميع أعضاء بعثة الفريق في تونس؛ استعدادا لمواجهة فريق الترجي غدا السبت في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني للفريق وأعضاء البعثة مسحة طبية أمس الخميس؛ استعدادا لمواجهة الترجي وجاءت نتيجتها سلبية.

ومن المقرر أن يختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب حمادي العقربي في رادس؛ استعدادا لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. ويخوض الأهلي مواجهة مهمة أمام فريق الترجي التونسي في السادسة مساء غدٍ السبت، ويسعى خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية، تسهل مهمته في مباراة إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 26 يونيو الجاري بالقاهرة.