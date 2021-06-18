شكرا لقرائتكم خبر عن دوافع القطبين للصراع على كأس مصر للطائرة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض القطبين “ الأهلى و الزمالك " فى السادسة مساء اليوم الجمعة صراع قوى للمنافسة على لقب كأس مصر الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020/2021 على صالة القناة بالإسماعيلية .

يمتلك كلا الفريقين دوافع مختلفة ،حيث يطمح الأهلى فى السيطرة على الألقاب المحلية هذا الموسم بعد التتويج مؤخرا بلقب الدورى الممتاز على صالة المقاولون العرب .

كما يطمح الأهلى فى تحقيق الفوز الثالث هذا الموسم على غريمه التقليدى بعد الفوز فى الدور الأول و ختام مسابقة الدورى بنتيجة 3/0 .

أما الزمالك فيطمح فى مصالحة الجماهير هذا الموسم بعد خسارة الدورى وبطولة أفريقيا هذا الموسم .

كما يسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز من أجل رد الإعتبار والأخذ بالثأر فى ظل تفوق الأهلى و النجاح فى الفوز عليه فى مواجهتين هذا الموسم .

ونجح الأهلى فى التأهل إلى نهائى كأس مصر بالفوز على الإتحاد السكندرى بنتيجة 3/0 فى نصف النهائى على نفس الصالة، بينما فاز الزمالك فى نفس الدور على طلائع الجيش بنتيجة 3/1.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على الترسانة 3/0 فى ربع النهائى ، بينما فاز الزمالك على الفيوم بنفس النتيجة ، أما الإتحاد السكندرى فاز على هليوبوليس3/0 و طلائع الجيش على بتروجت 3/1 .

ومن المقرر أن يلتقى طلائع الجيش مع الإتحاد السكندرى فى لقاء تحديد صاحب برونزية الكأس فى الرابعة عصرا .

فينا كشف أيمن غزلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد عن عدم حضور أسر اللاعبين نهائى كأس مصر المقرر له اليوم الجمعة على صالة القناة بالإسماعيلية .