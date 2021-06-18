شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. مدرب حراس الأهلى السابق يكشف بدايته الكورية فى حوش المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

روى أحمد ناجى مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وسموحة الحالى كواليس بدايته مع كرة القدم منذ لعبه فى المدرسة ثم الانضمام لفريق كفر الدوار حتى الانضمام للأهلى.

وقال ناجى فى تصريحات تليفزيونية سابقة "بدأت لعب الكورة فى حوش المدرسة الابتدائية وكان هناك بالمدرسة فريقين أحدهما للكرة والثاني للموسيقى ودخلت مدرسة عزيز المصرى الإعدادية ومن هنا كانت بدايتى الحقيقية مع الكرة.

وكشف كواليس انتقاله للأهلي قائلا: "قصة الانتقال للأهلى بدأت بعدما نشر مسئولو القلعة الحمراء إعلانا بمواعيد الاختبارات فى إحدى المجلات وتقدمت للاختبار ووفقنى الله وهنا بدأت حكايتى مع الأهلى.