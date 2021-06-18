شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى بين العودة للزمالك و التألق فى المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باسم مرسى لاعب فريق المقاصة أصبح حديث الصباح والمساء فى قلعة ميت عقبة فى ظل ما تريد عن اقتراب عودته مرة أخرى إلى نادى الزمالك ، والانتماء لفريقه السابق من جديد بعد رحلة فى الأندية الاخرى مثل سموحة والإنتاج والمقاصة .

باسم مرسى على رادار الزمالك

دخل باسم مرسى دائرة اهتمام مسئولى الزمالك وتردد اسمه كأحد الصفقات التى يريد الفريق ضمها خلال الميركاتو الصيفى ، ولكن لم يتم حسم الموقف النهائي من ضمه خاصة وان كارتيرون لم يحسم موقفه بعودة اللاعب من عدمه لكن فشل مروان حمدى فى تقديم اوراق اعتماده للجهاز الفنى بالزمالك يجعل كارتيرون يتمهل فى تحديد مصير باسم مرسى خاصة وان حمدى قادما من المقاصة ايضا

كما ان هناك انقسام داخل الزمالك حول عودة باسم مرسي ما بين مؤيد ومعارض ولكن القرار النهائي سيكون للفرنسي باتريس كارتيرون والذي رفض حسم قراره والكشف عنه لمسئولي النادي في الوقت الحالي، انتظارا لخوض المباريات المقبلة.

باسم مرسى متصدر هداف المقاصة

بعد رحيل باسم مرسى عن الزمالك تألق نجمه وتوهج مستواه حتى وصل إلى أن يكون هداف فريق المقاصة هذا الموسم برصيد 9 اهداف سجلها خلال الموسم ، منها هدفين مع الانتاج الحربى و 7 مع الفريق الفيومى .، جاءت الأهداف السبعة فى أندية سموحة والمحلة واسوان و سيراميكا و دجلة والاتحاد السكندري، بينما سجل هدفيه مع الانتاج امام الاهلى والاسماعيلى.

الدورى والكأس بوابة باسم مرسى لاقناع كارتيرون

من المقرر ان يستغل باسم مرسى مباراتين فريقه أمام الزمالك سواء فى بطولة الدورى المقرر له يوم الثلاثاء المقبل ببطولة كأس مصر، وايضا مبارتهما في الدوري ليقنع كارتيرون بمستواه وقدرته على العودة لارتداء القميص الأبيض مرة اخرى.

باسم مرسى يطلب وساطة المقربين

طلب باسم مرسي مهاجم مصر المقاصة، من بعض الوسطاء المقربين له داخل نادي الزمالك، معرفة موقف النادي الأبيض من التعاقد معه والحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما تردد أسمه أكثر من مرة للعودة مرة أخري للقلعة البيضاء، بعد تألقه سواء مع المقاصة حاليا ومن قبلها ضمن صفوف الإنتاج الحربي.