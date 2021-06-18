شكرا لقرائتكم خبر عن أزمات فنية تؤرق موسيماني قبل مواجهة الترجي غداً في رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكثر من أزمة فنية تؤرق بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في مباراة الترجي غداً بدوري أبطال أفريقيا ، ويتطلع المارد الأحمر لحسمها قبل مواجهة بطل تونس المرتقبة مساء غداً ، السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطالل أفريقيا.

ويواجه موسيماني عدة "مطبّات" فنية قبل المباراة يأتي في مقدمتها ، بديل محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الذي يغيب للإصابة .

ويفاضل موسيماني بين عدة بدائل لخلافة محمد هاني أبرزهما أكرم توفيق وحسين الشحات ويأتي من بعيد أحمد رمضان بيكهام الذي تبدو حظوظه صعبة في المشاركة غداً بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الضامة تعرض له خلال مران أمس.

كما أن الجهاز الفني لم يعد مُقتنعاً بنسبة كبيرة بقدرات بيكهام الأمر الذي جعله خارج الصورة للمشاركة في الجبهة اليُمنى أساسياً.

وهناك أزمة فنية أخرى يبحث عن حل لها موسيمالني وهي ، مشاركة محمد مجدي أفشة أساسياً من عدمها ، حيث يدول جدل حول مشاركة نجم الفريق بشكل أساسي في مباراة الغد وتحول الشكوك حول مشاركته أساسياً غداً لعدم إكتمال جاهزيته بنسبة 100 % بسبب إصابه الأخيرة بجذع في الكاحل.

من ناحية أخرى ، يعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، محاضرة فنية بالفيديو للاعبى الفريق فى الثامنة والنصف مساء اليوم بفندق إقامة البعثة فى تونس؛ استعدادا لمباراة الذهاب فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى والمقرر إقامتها في السادسة مساء غدٍ السبت.

ويستعرض المدير الفني للأهلي خلال محاضرته مع اللاعبين نقاط القوة والضعف في فريق الترجي التونسي، من خلال لقطات الفيديو المجمعة لمباريات الفريق المنافس، ثم يقوم بتوجيه تعليماته الفنية وتحديد مهام اللاعبين في مواجهة الغد أمام بطل تونس.

ويخوض الأهلى مباراة مهمة أمام فريق الترجى التونسى فى ذهاب الدور قبل النهائى لبطولة دوري أبطال أفريقيا.