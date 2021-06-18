شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود مع الأولمبى و فاركو مع سبورتنج فى صراع قمة مجموعة بحرى بدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستانف اليوم منافسات الجولة الثامنة و العشرون من دورى القسم الثانى ، حيث تقام 8 مباريات على مستوى فرق مجموعة بحرى ، وسط طموحات و سعى من هذه الفرق لتحقيق حلم وطموح الجماهير باللعب فى دورى الأضواء و الشهرة .

ومن المقرر أن يلتقى كل من المنصورة مع مالية كفر الزيات ، بلدية المحلة مع أبو قير للأسمدة ، كفر الشيخ‏ مع الجزيرة المطروحى ، الأوليمبي مع حرس الحدود ، بينما يلتقى دكرنس مع ألعاب دمنهور‏ ، والحمام مع بني عبيد ، والرجاء مع بيلا ، أما فاركو فيلعب مع سبورتنج .