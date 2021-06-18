شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود مع الأولمبى و فاركو مع سبورتنج فى صراع قمة مجموعة بحرى بدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستانف اليوم منافسات الجولة الثامنة و العشرون من دورى القسم الثانى ، حيث تقام 8 مباريات على مستوى فرق مجموعة بحرى ، وسط طموحات و سعى من هذه الفرق لتحقيق حلم وطموح الجماهير باللعب فى دورى الأضواء و الشهرة .
ومن المقرر أن يلتقى كل من المنصورة مع مالية كفر الزيات ، بلدية المحلة مع أبو قير للأسمدة ، كفر الشيخ مع الجزيرة المطروحى ، الأوليمبي مع حرس الحدود ، بينما يلتقى دكرنس مع ألعاب دمنهور ، والحمام مع بني عبيد ، والرجاء مع بيلا ، أما فاركو فيلعب مع سبورتنج .
ويتصدر فريق حرس الحدود ترتيب فرق مجموعة بحرى برصيد 58 نقطة ، يليه فاركو ثانيا برصيد 55 نقطة ، و الاولمبى 49 نقطة فى المركز الثالث ، ثم أبو قير للأسمدة 46 نقطة رابعا ، و بلدية المحلة فى المركز الخامس برصيد 44 نقطة، و حل دكرنس سادسا بعد أن جمع 38 نقطة ، ثم الرجاء المطروحى 36 نقطة ، متقدما مركز عن المنصورة بفارق نقطة حيث حل المنصورة فى المركز الثامن .
وجاء سبورتنج فى المركز التاسع برصيد 34 نقطة ، وألعاب دمنهور 27 نقطة ، وهو نفس رصيد كفر الشيخ الذى جاء فى المركز الحادى عشر ، ويليه مالية كفر الزيات فى المركز الثانى عشر بنفس رصيد النقاط ، ويأتى الجزيرة المطروحى برصيد 26 نقطة فى المركز الثالث عشر ، ثم الحمام بنفس الرصيد ، بينما يبتعد بنى عبيد فى عدد النقاط حيث جمع 19 نقطة فقط ، و من خلفه بيلا متذيلا الترتيب برصيد 16 نقطة .