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حرس الحدود مع الأولمبى و فاركو مع سبورتنج فى صراع قمة مجموعة بحرى بدورى القسم الثانى

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القاهرة - سامية سيد - تستانف اليوم منافسات  الجولة الثامنة و العشرون من دورى القسم الثانى ، حيث تقام 8 مباريات على مستوى فرق مجموعة بحرى ، وسط طموحات و سعى من هذه الفرق لتحقيق حلم وطموح الجماهير باللعب فى دورى الأضواء و الشهرة .

ومن المقرر أن يلتقى كل من المنصورة مع مالية كفر الزيات ، بلدية المحلة مع أبو قير للأسمدة ،  كفر الشيخ‏ مع الجزيرة المطروحى ، الأوليمبي مع حرس الحدود ، بينما يلتقى دكرنس مع ألعاب دمنهور‏ ، والحمام مع بني عبيد ، والرجاء مع بيلا ، أما  فاركو فيلعب مع سبورتنج  .

 

ويتصدر فريق حرس الحدود ترتيب فرق مجموعة بحرى برصيد 58 نقطة ، يليه فاركو ثانيا برصيد 55 نقطة ، و الاولمبى  49 نقطة فى المركز الثالث  ، ثم أبو قير للأسمدة 46 نقطة رابعا ، و بلدية المحلة فى المركز الخامس برصيد 44 نقطة، و حل دكرنس سادسا بعد أن جمع 38 نقطة ، ثم الرجاء المطروحى 36 نقطة ، متقدما مركز عن المنصورة بفارق نقطة حيث حل المنصورة فى المركز الثامن .

 

وجاء سبورتنج فى المركز التاسع برصيد  34 نقطة ، وألعاب دمنهور‏ 27 نقطة ، وهو نفس رصيد كفر الشيخ الذى جاء فى المركز الحادى عشر ، ويليه مالية كفر الزيات فى المركز الثانى عشر بنفس رصيد النقاط ، ويأتى  الجزيرة المطروحى برصيد  26 نقطة فى المركز الثالث عشر ، ثم  الحمام بنفس الرصيد ، بينما يبتعد بنى عبيد فى عدد النقاط حيث جمع ‏ 19 نقطة فقط ، و من خلفه بيلا متذيلا الترتيب برصيد  16 نقطة .

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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