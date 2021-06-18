شكرا لقرائتكم خبر عن "ابدأ يومك بابتسامة"..الأهلي يتسلح بضحكة موسيماني قبل مواجهة الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، صورة عبر موقع تويتر، للمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، حيث ظهر الجنوب أفريقي مبتسماً في مشهد يعكس حالة من التفاؤل، وعلق الأهلي: ابدأ يومك بابتسامة مثل موسيماني، ليرد المدير الفني للأهلي قائلاً " انها الطريقة الوحيدة".





ويعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، محاضرة فنية بالفيديو للاعبى الفريق فى الثامنة والنصف مساء اليوم بفندق إقامة البعثة فى تونس؛ استعدادا لمباراة الذهاب فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى والمقرر إقامتها في السادسة مساء غدٍ السبت.

ويستعرض المدير الفني للأهلي خلال محاضرته مع اللاعبين نقاط القوة والضعف في فريق الترجي التونسي، من خلال لقطات الفيديو المجمعة لمباريات الفريق المنافس، ثم يقوم بتوجيه تعليماته الفنية وتحديد مهام اللاعبين في مواجهة الغد أمام بطل تونس.

ويخوض الأهلى مباراة مهمة أمام فريق الترجى التونسى فى ذهاب الدور قبل النهائى لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق المباراة فى السادسة مساء غدٍ السبت على ملعب حمادى العقربى باستاد رادس فى تونس، ويسعى الأهلي خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية، وتسهيل مهمته في مباراة العودة المقرر إقامتها بالقاهرة يوم 26 يونيو الجاري.