شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..أسامة حسنى "منقذ الأهلى" يحتفل بعيد ميلاده الـ"39" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما غاب الجميع ظهر بأهدافه الحاسمة ولمساته القاتلة حتى لقبته جماهير الأهلى بـ"المنقذ"، لاسيما بعدما قاد الفريق الأحمر للفوز ببطولة كأس مصر على حساب غريمه التقليدى الزمالك عندما سجل هدفين فى المباراة الشهيرة التى انتهت بفوز الأهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، إنه أسامة حسنى مهاجم وهداف الأهلى الأسبق، الذى يحتفل اليوم الجمعة بعيد ميلاده رقم 39 وهو من مواليد 18 يونيو 1982 فى محافظة الشرقية.

أسامة حسنى هو أحد ناشئ النادى الاهلى، والذى لعب لصالح فريقه الأول منذ 2003 حتى 2011 لعب مباراته الأولى أمام نادى الشمس فى مسابقة كأس مصر يوم 1 مارس 2000، وانتهت بفوز الأهلى بأربعة أهداف دون رد.

يملك أسامة حسنى فى الذاكرة الكروية الأهلاوية العديد من الأهداف المؤثرة فى تاريخ القلعة الحمراء، مثل هدفه فى نهائى كأس مصر أمام الإسماعيلى، وهدفه فى مرمى نصر حسين فى الدقيقة الأخيرة، وهدفيه فى مرمى أنيمبا النيجيرى، وهدفيه فى مرمى الزمالك فى نهائى كأس مصر.

فى 23 أكتوبر 2007 لعب مع المنتخب العسكرى الفائز ببطولة كأس العالم العسكرية فى الهند، وأحرز لقب هداف البطولة مناصفة مع عبد الحميد بسيونى برصيد 6 أهداف لكل منهما.

ولعب أسامة فى صفوف مصر المقاصة وحرس الحدود، قبل أن يعلن اعتزال كرة القدم نهائيا فى 30 أكتوبر 2014.

وتزوج أسامة حسنى من "نور الله" محمود الخطيب ابنة رئيس الأهلى، ولديه جيان ومحمود "بيبو" .