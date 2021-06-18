شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد مجلي.."موهبة" المقاولون التى ضاعت من الأهلي وتغازل الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات محمد مجلى لاعب وسط المقاولون العرب، من أكثر الأسماء التي يتم تردديها مؤخراً لتعويض رحيل فرجاني ساسي لاعب الزمالك، ويعد مجلي من الصفقات التى أبرمها نادى المقاولون العرب وقت تولى علاء نبيل القيادة الفنية لذئاب الجبل قبل رحيله وتولى عماد النحاس تدريب الذئاب، ففى يونيو 2018 أعلن المقاولون التعاقد مع اللاعب محمد مجلي قادما من بني سويف خلال الانتقالات الصيفية، وحصل نادي المقاولون العرب بعد إعطاء علاء نبيل الضوء الأخضر، وما كان سببا رئيسيا لضم مجلي الاستغناء الخاص به من نادي بني سويف.

قصة انتقال مجلى إلى المقاولون العرب جاءت بشكل طريف، حيث كان اللاعب قريباً من الانضمام إلى الأهلى بعد قيام أحد أصدقائه بعرض أسطوانة لملخص لبعض مبارياته مع بنى سويف على علاء ميهوب نجم الأهلى السابق، والذى تحدث مع حسام البدرى المدير الفنى للنادى الأهلى حينها وكانت المفاوضات ستبدأ فى هذا التوقيت لكن تغير الأمر لخروج النادى الأهلى من البطولة الأفريقية ورحيل حسام البدرى عن القلعة الحمراء.

علاء ميهوب لم يتخلى عن موهبة مجلى وقام بعرض اللاعب على علاء نبيل المدير الفنى للمقاولون آنذاك، ليتحدث مع مجلى وبعدها أنهى مسئولو المقاولون الاتفاق مع نادى بنى سويف على الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب واتمام الصفقة مقابل حصول بنى سويف على مبلغ مليون ونصف بجانب الحصول على نسبة 20% من إعادة بيع لأى فريق آخر .

فجوة كبيرة تركها الدولي التونسي فرجاني ساسي، الذي اتخذ قراره النهائي بالرحيل عن نادي الزمالك بعد انتهاء تعاقده مع الفريق الأبيض بالموسم الجاري، خاصة وأن اللاعب كان يعد من أهم العناصر الأساسية في تشكيل الزمالك، ويلعب دوراً محورياً في الربط بين الخطوط.

وارتبط اسم مجلي بالانتقال إلى نادي الزمالك منذ تألقه مع المقاولون العرب في الموسم الجاري، وعادت الأنباء لتتردد بقوة عن توقيع اللاعب لنادي الزمالك بعد رحيل فرجاني ساسي خلال الموسم الجاري، وشارك مجلي مع المقاولون العرب في 22 مباراة بالموسم الجاري لم يصنع أو يسجل خلالهم أي أهداف.



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