شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف توجه رسالة شكر للخارجية المصرية على تذليل عقبات السفر للمشاركة في البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت البطلة المصرية ميار شريف، بطلة التنس، الملقبة بفتاة مصر الذهبية، رسالة شكر إلى وزارة الخارجية المصرية، على تذليل عقبات تنقلها بين البلدان للمشاركة في بطولات التنس المختلفة، على الرغم من الظروف الدولية الصعبة في التنقل والسفر بسبب وباء كورونا.

ونشرت ميار شريف صورة عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، جمعتها بوزير الخارجية سامح شكري وعلقت: شكرا السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري علي الدعم المستمر لتذليل أي عقبات في الحركة والتنقل السريع في الأوقات الصعبة لتمثيل مصر في المحافل الرياضية الدولية الكبري. شكرا للدبلوماسية والحكومة المصرية.



ميار شريف (1)



ميار شريف (2)

واستطاعت ميار شريف فى شهور قليلة أن تضع نفسها فى مصاف كبار النجوم، وبدأت تتصاعد شيئا فشيئا فى الترتيب العالمى للعبة، ورفعت بالفعل علم مصر فى أكثر من مناسبة رياضية كبرى، وجاءت اللحظة التى سطرت فيها التاريخ بحروف من نور، حينما شاركت فى فرنسا المفتوحة للتنس العام الماضى، وتخطت الأدوار التمهيدية وشاركت بالفعل فى النهائيات، وهو إنجاز غير مسبوق للاعبة مصرية أن تصل لهذه الأدوار من واحدة من أهم البطولات العالمية.

وكانت ميار شريف بطلة مصر في التنس، قد ودعت التصفيات المؤهلة لبطولة رولان جاروس بعد الخسارة من اللاعبة الرومانية جاكلين كريستين بمجموعتين لواحدة في مباراة ماراثونية في الدور الثانى من مرجلة التصفيات المؤهلة لأول دوار البطولة الأعرق، إحدى بطولات الجراند سلام الأربعة الكبرى.