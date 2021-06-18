شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. النصر السعودي يرسل فاكسا لضم محمود الونش من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي نادي الزمالك فاكسا رسميا من نظيره النصر السعودي، يطلب فيه التعاقد مع محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأبيض، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية، عن دخول محمود الونش دائرة اهتمام أكثر من نادي خليجي في الميركاتو الصيفي، قبل وصول عرضا رسميا من نادي النصر السعودي.

ويرفض مسئولو الزمالك مبدأ رحيل الونش بشكل نهائي نظرا حاجة الفريق لجهوده، لذا قرر مسئولي القلعة البيضاء، عقد جلسة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة، والتفاوض حول تجديد عقده الحالي ورفع قيمته المالية لينضم للاعبي الفئة الأولي بالفريق.

وأعلن محمود الونش في تصريحات سابقة أن عقده مع الزمالك ممتد لموسمين مقبلين وأنه يشعر براحة كبيرة داخل النادي، ولن يرحل إلا من خلال القنوات الرسمية وحال موافقة ناديه، مرحبا بالبقاء داخل القلعة البيضاء لنهاية مسيرته الكروية.

وأكد محمود الونش، أن اللاعبين والجهاز الفنى تعاهدوا على التتويج هذا الموسم ببطولتى الدوري وكأس مصر، من أجل إسعاد الجماهير البيضاء، وقال إن لاعبى الزمالك تعاهدوا على أن لا تخرج بطولتى الدورى والكأس من قلعة ميت عقبة، خاصة أن الزمالك لا ينافس إلا على البطولتين فقط.

وعلق محمود حمدى الونش على انضمامه للمنتخب الأولمبى والمشاركة فى أولمبياد طوكيو، قائلاً: "الانضمام للمنتخب الأولمبى شرف لأى لاعب، وكل لاعب يتمنى أن يمثل مصر فى الأولمبياد، إلا أن القرار النهائى فى يد شوقى غريب المدير الفنى".